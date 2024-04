Lappi oli Keenia ralli järel nõutu: minu mõõt sai täis, probleeme on olnud liiga palju

„Kogu ralli läks allamäge. Ainus positiivne asi oli kiirus. Mu masin on küll võimekas, kuid selle töökindlusprobleemid tulevad Keenias välja nagu alati. Võib-olla on asi isegi hullem kui eelmisel aastal,“ rääkis pettunud Lappi.

Soomlane oli Keenia nädalavahetuse järel nõutu, kuna on intsidendid mehaanikutega läbi rääkinud ning tagantjärele vaadates poleks ta saanud midagi teisiti teha.

„Olen püüdnud mehaanikutelt ja inseneridel uurida, kas saaksin midagi teisiti teha. Kuid vastus on lihtne. Ma ei saa ning see on lihtsalt halb õnn, mis minuga toimus,“ sedastas Lappi.