Tattari võimsast ringist ei piisanud Norra suurüllataja alistamiseks: kohutav esimene päev maksis mulle võidu

Turniiri avapäeva tulemusega 5 alla par´i lõpetanud Tattar murdis end laupäeval esikolmikusse, tehes päeva parima ringi (12 alla par´i). Enne finaalringi edestasid teda vaid suurüllataja Anniken Kristiansen Steen ja Ohn Scoggins, kelle mõlema tulemus oli 20 alla par´i.

Tattar alustas finaalringi võimsalt ning 10. korvi järel jagas eestlanna tulemusega -24 Steeniga esikohta. Paraku eksis Tattar 12. korvi mängides lihtsalt puttil ning konkurendile antud üheviskelist edu ta enam tagasi mängida ei suutnud.

Tattar tegi küll päeva parima ringi (-10), kuid Steeni vastu sellest ei piisanud. Norra kettagolfar lõpetas pühapäeva tulemusega üheksa alla par´i ja krooniti kokkuvõttes skooriga -29 turniiri võitjaks. Tattar kaotas talle kahe viskega. Kolmanda koha teenis Scoggins (-26).

Steenist sai ühtlasi esimene Norra mängija, kes on suutnud DGPT etapivõiduni jõuda. Norralanna kolme ringi keskmine reiting oli muljetavaldav 1008, mis on 66 võrra kõrgem, kui tema enda mängijareiting.

Tattar tunnistas võistluse järel Disc Golf Pro Touri otseülekandes antud intervjuus, et tema esikoht jäi reedesese võistlusepäeva: „Esimene ring oli lihtsalt kohutav ja see maksis mulle võidu. Aga olen õnnelik ja tunnen enda üle uhkust, et suutsin pingerivis kümnendalt kohalt kõrgemale tõusta ja andsin Steenile ja Scogginsile esikoha nimel hea lahingu,“ analüüsis eestlanna.

Kiidusõnu jagus Tattaril ka karjääri suurima võidu teeninud konkurendile. „Ta suutis jääda iga hetk rahulikuks ja on selge, et see rada sobib talle väga hästi, kuna ta on vasakukäeline. Olen tema võidu üle väga rõõmus. Ta tabas viimasel ringil pea kõik puttid, oli ülimalt rahulik ja tunnen tema üle vaid uhkust,“ jätkas Tattar.

Tänavuse hooaja esimesed viis USA profituuri etappi on saanud kõik erineva võitja. Üks triumf on taskus ka Tattaril, kes jäi võitmatuks enda hooaja avavõistlusel Waco Openil. Eestlanna tõdes samuti, et konkurents on tänavu eriti tihe. „Lahe on näha erinevaid nimesid tipus, kuna see innustab meid kõiki paremaks saama,“ lisas ta.