Jefimova teenis Soomes kindla esikoha. „Haiguste tõttu on võimu ja vastupidavust vähemaks jäänud“

„Kui võrrelda tänast ja Lätis tehtud ujumist, siis alustasin täna palju julgemalt, mis on väga positiivne,“ sõnas hommikul toimunud eelujumises kolme sajandiku võrra nobedam olnud Jefimova. „Haiguste tõttu on siiski seda võimu ja vastupidavust vähemaks jäänud, kuid sellega tuleb treeningutel vaeva näha ning siis on kõik korras.“