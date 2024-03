Ott Tänak lahkub Keeniast pettumusega: reedene katkestamine oli masendav

Järgmisena kihutavad ralliässad Horvaatias, kus peetakse hooaja neljas ralli 18.-21. aprillini. Tänak on Keenias nähtu põhjal lootusrikas ja tunnistas, et kiiruses on jõutud konkurentidele lähemale.

„Horvaatia on Keenia kõrval täiesti erinev ralli. Seda ei anna võrrelda ise Monte-Carloga, nii et vaatame, kuidas meil läheb. Soovime kindlasti ree peale tagasi saada. Võitlus MM-tiitli nimel on alles väga noor, kuid me peame naasma oma tavapärasesse rütmi,“ lisas Tänak.