Brightoni seljatanud Liverpool tõusis konkurentide abiga Inglismaa kõrgliiga ainuliidriks

Väärtuslikud kolm võidupunkti teeninud Liverpool tõusis Premier League´i ainuliidriks, kuna paar tundi hiljem toimunud vastasseisus mängisid Londoni Arsenal ja Manchester City võimaluste vaeses mängus 0:0 viiki. Üheksa vooru enne hooaja lõppu on Liverpooli edu Arsenali ja City ees on vastavalt kaks ja kolm punkti.