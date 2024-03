Keenia ralli kokkuvõte. Kas Tänaku õnnetuste karikas sai täis ja edaspidi kulgeb siidiselt?

Ott Tänakul läks ka hooaja kolmas ralli, seekord Keenias, aia taha – teele jäi kivi, millele otsasõit lõhkus auto ja jättis meie mehe tee serva ja kokkuvõttes kümnendaks. Samas oli Tänak pühapäeval MM-sarja juhtiva Neuville’i ees kiireim, aga kaotas Hyundai tiimikaaslasele punktikatsel, mistap jäi sel päeval seis viiki. Tänu uuele punktisüsteemile suurendas Neuville edu Tänaku ees vaid seitsme silma võrra (vanade reeglite järgi lisandunuks kümme plusspunkti) ning skoor on 67:33 Neuville’i kasuks. Minna on aga veel kümme rallit ja kaugeleulatuvaid järeldusi pole põhjust teha. Küll aga on selge, et Tänak peab probleemidest ja ebaõnnest lahti saama ning hakkama rallisid võitma.