Ecuadori jalgpallikoondislased tõmmati stripiklubi külastuse tõttu liistule. „Nüüd loen vabadel päevadel piiblit, sest lõbutsemine on patt“

Sotsiaalmeedias on hakanud kulutulena levima videoklipp, kus Paez koos koondisekaaslaste Gonzalo Plata ja Robert Arboleda pärast Ecuadori 2:0 võidumängu Guatemala vastu lõbusalt New Yorgi stripiklubis aega veedab. Kui Plata ja Arboleda on vanemad kui 21 eluaastat ning saavad endale säärast meelelahutust lubada, siis Paezi külastus oli vastuolus USA seadustega.