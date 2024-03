Tuhkatriinulugu: karjääri lõpetav maailma 53. reket krooniti Miami tippturniiri võitjaks

Collins, kes aasta alguses teatas, et tänavune hooaeg jääb talle suure tõenäosusega profitennises viimaseks, mängis kaks tundi ja kaks minutit väldanud finaalis üle maailma neljanda reketi Elena Rõbakina 7:5, 6:3.

„Viimased kaks nädalat on olnud unistuste täitumine,“ rääkis Collins karjääri suurima triumfi järel. „Finaalis mängimine ja võitmine oli lihtsalt sürreaalne ja ma ei unusta seda kunagi. Kuna tegu on suure tõenäosusega mu viimase aastaga, siis tähendab see triumf minu jaoks veel rohkemat.“