INTERVJUU | Elvas laskesuusatamise järelkasvu eest vastutav Roland Lessing: kuna olen sporditee algusest lõpuni läbi käinud, siis illusioonis ma ei ela

45-aastane Lessing tegutseb Elva suusaklubis. Tema käe all harjutavad kümned noored, kes ihkavad samuti tulevikus laskesuusatamises tegusid teha. Siiski on Lõuna-Eesti väikelinna treeningutingimuste puhul üht koma teist, mis võiks paremini olla, kuid Lessingus põleb lootus, et ka praegused miinused pöörduvad lähiaastatel plussideks.