DELFI VIDEO | Kahekordse Poola tšempioni maha murdnud Maikel Astur: jalad olid täiesti süsid

Asturil oli väga raske esimene raund, mis halvemal juhul oleks võinud lõppeda tagantkägistusega kaotusega, aga eestlane suutis poolaka teise käe ümber kõri haaramist vältida. „Sidemedki on täitsa verised. Päris kõva ehmatus, sest esimeses raundis viis ta väga kiirelt mu maha ja ta oli hästi valmistunud. Lowkick’ist viis mind maha. Hea üllatus. Ellujäämiseks pidin näitama oma taset. Paar korda oli päris ohtlik, aga suutsin ellu jääda,“ selgitas Astur.

„Kolm raundi pole naljaasi, aga ma enda peas tahtsingi kolme raundi tunnet saada – pigem saada alguses kätte kolm karmi raundi, mitte see, et sa lööd viis [vastast] nokki järjest ning siis lähed kuuendas matšis suurele areenile, kus oled esimestes raundides läbi nagu Läti raha. Hea oli saada see kogemus. Ikka väga karm,“ märkis Astur. „See pole küll vabandus, aga puuri matt oli väga pehme ja jalad olid täiesti süsid. Huvitav.“