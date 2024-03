Stefan Arandi ringrajapaatide vormel 1 võistluse nurjas purunenud propeller

„Esialgu kahtlustasin mootorit või käigukasti, kuid peale paari korda gaasi andes sain aru, et probleem on propelleris,“ lausus Arand, kelle paadi propeller sai mereprügilt tabamuse ning kaks laba sellega tõsise kahjustuse. „Peale sõitu avanes ikka väga nukker vaatepilt. Üks laba oli täielikult küljest ja teises suur mõra. Võib jääda mulje, et tegemist on metallist tugeva detailiga, kuid sellistel pöörlemiskiirustel ei ole midagi ebatavalist, kui ka väiksem vees olev sodi propellerit vigastab.“