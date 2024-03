DELFI VIDEO | Tõnu Tõniste poja Kristjan Tõniste MMA profikarjäär algas võimsalt. „Võid kasvõi UFC-sse jõuda, aga olümpiamedal on ikka kõvem“

„Teadsin, et ta on jiu-jitsu taustaga ning pidin maas eriti ettevaatlik olema. Aga kuna ka mina selles hea olen, siis midagi erilist ei juhtunud,“ lisas ta.

Tõniste isa ja onu on kaksikvendadest olümpiasangarid Tõnu ja Toomas Tõniste, purjetamise Sõuli olümpia hõbeda- ja Barcelona olümpia pronkivõitjad. Kristjangi on lapsena purjetamist proovinud, kuid kahevõitlus paelus teda rohkem. Ta on oma varasemates intervjuudes tunnistanud, et lootis ka ise judoga olümpiale pääseda ning otsus ala vahetada ja vabavõitlusele üle minna ei tulnud kergelt.