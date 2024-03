Kristjan Čeh treener Gerd Kanterist lahkulöömisest: see asi podises juba päris pikalt

25-aastane Čeh teatas 12. märtsil, et ta lõpetas koostöö senise treeneri Gerd Kanteriga. Kaks päeva hiljem teavitas sloveen avalikkust, et tema uus juhendaja on varem muuhulgas vasarheites Eesti meistriks tulnud Mart Olman. Lisaks Čehile kuuluvad Olmani treeninggruppi mullu 60-meetri joone ületanud Priidu Niit ja Pariisi parakergejõustiku MM-il kuuendaks tulnud Egert Jõesaar.