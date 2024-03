Ott Tänak: enne punktikatset võib veel palju juhtuda. Esapekka Lappi: kõik läheb ainult hullemaks

Pühapäeva lõikes edestab Tänak Toyota meest Elfyn Evansit 0,3 sekundiga. Teatavasti jagatakse sellest aastast pühapäeva seitsmele kiireimale lisapunkte.

Thierry Neuville langes Hell’s Gate’i esimese läbimisega tänases arvestuses kolmandaks (+12,3 Tänakule). Belglane sõitis otsa teel olnud suurele kivile, mis purustas masina tagumise vedrustuse.

„Esimene katse oli väga karm ja kivine. Seal polnud mugav sõita ja oli tunda, et see on väga raske nii autole kui rehvidele,“ vaatas Tänak lõunapausi ajal Rally TV-le antud intervjuus hommikule tagasi. „Keskmine katse oli nõudlikum kui arvasime. Muru oli väga märg ja libe, nii et üllatusi jagus.“

Hell’s Gate katse pakkus peavalu kõigile Hyundai meestele. Kui Neuville lõhkus vedrustuse, siis Tänak tegi kivide vältimiseks pirueti ja Esapekka Lappil ütles üles käigukast. „Viimasel katsel oli üldjoontes päris hea pidamine, aga paar väga suurt kivi olid tee peal. Raske aru saada, kust need tulid, aga kivid olid tõesti suured. Et neid vältida, tegin pirueti, aga õnneks oli seekord veidi ruumi rohkem kui reedel,“ nentis eestlane.

Punktikatse eesmärkidest on Tänaku sõnul veel vara rääkida. „Enne seda on meil veel kaks katset minna. Oleme näinud, et siin võib veel palju juhtuda. Keskendume eesolevatele katsetele ja siis vaatame edasi,“ lisas Hyundai sõitja.

Silmnähtavalt pettunud oli Esapekka Lappi. Superrally süsteemis jätkav soomlane hoiab üldarvestuses 12. kohta. Tänasel esimesel katsel purunes tal rehv ja viimasel põhjustas ajakaotust käigukastiga seotud probleem.

„Päris halb tunne on. Midagi positiivset on praegu raske leida,“ ohkas Lappi. „Asi läheb halvast hullemaks, siis veel hullemaks ja siis veel hullemaks. Päris s***.“

„Ma ei tea, kas saame auto korda või mitte. Ma isegi ei vaadanud, mis on valesti. Ma võtan nüüd lonksu, loodan, et siin on midagi peale vee sees,“ lisas veepudelit käes hoidnud Lappi.

Ralli lõpuni on veel kolm kiiruskatset. Võistluspäev jätkub kell 11.20.