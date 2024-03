FCI Levadia ja Paide Linnameeskonna mängule on Sportland Arenal oodata täismaja publikut

Viimasest 20-st omavahelisest kohtumisest on Levadia võtnud 10 võitu ja Paide Linnameeskond 5, viis kohtumist on mängitud viiki. Kokku on löödud 54 väravat, millest Levadia arvele kuulub 29 ning Paide arvele 25. Oodata on väga tasavägist lahingut.

Nii Rohesärgid kui Paide Rüütlid on sellel hooajal pidanud kolm Premium liiga kohtumist ning ka kõik võitnud. FCI Levadia pole oma seljataha lasknud ühtegi väravat ja on ise löönud 14 väravat. Sinna alla kuuluvad 6:0 võidud Narva Transi ja FC Kuressaare vastu ning 2:0 võit Tallinna Kalevi üle. Paide on aga oma seljataha lubanud lüüa kaks väravat, kuid ise on löönud kaheksa väravat. Kolm alistatud vastast: 3:0 Pärnu Vaprus, 3:1 Nõmme United ning 2:1 FC Flora.

FCI Levadia soovitab inimestel varuda aega ja kannatust ning tulla varem staadionile. Rohesärgid ootavad tribüünide täitumist 100% ning staadion pole kummist. Mõned piletid on müügil veel Piletitasku kodulehel. Et pilet saada koha pealt, peab kindlasti varem tulema, et omale koht kindlustada!

„Meil on hea meel tõdeda, et prognoosime täismaja, mida toetab ka ostetud piletite arv internetist,“ sõnas FCI Levadia kogukonnajuht Lauri Välja. „Lisaks on toimumas noorteturniire, kelle osalised on meile oodatud staadionile. Paneme jalkasõpradele südamele - varuge kannatust ja aega ning tulge pigem ühistranspordiga, kui oma autoga! Omalt poolt lubame, et tuleb vinge jalkapühapäev ja äge staadionielamus!“