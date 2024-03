VIDEO | VEF-i ja Zelli veerandfinaalmatš päädis massirüselusega

Olukorra põhjustanud Lottie pääses aga sootuks karistusest, sest reeglite järgi ta ei teinud midagi valesti. Teisalt oli see mõnes mõttes siiski provokatsioon. „Seda võiks võrrelda sellega, kui üks treener oleks sekund enne kohtumise lõppu võtnud minutilise mõttepausi. Olen paljude inimestega pidanud maha tulised arutelud, kas sellises olukorras on vaja korvi rünnata. Arusaadavalt on olemas eetikareeglid, sest sellises seisus pole ründamiseks põhjust. Aga minu vastuargument on see, et osad inimesed ostavad pileti 40-minutilisele mängule ja nad tahavad näha 40 minutit mängu. Mitte seda, et seisult 39:54 pannakse pall põrandale või sportlased hakkavad mõtlema juba järgmisele hooajale. Arusaamad on erinevad,“ selgitas Perkons.