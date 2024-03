VIDEO | Treieri ja Riismaa koduklubide mõõduvõtus jäi peale esimene

Viis vooru enne hooaja lõppu on Brindisi seitsme võiduga viimasel kohal, püsimajäämist kindlustav 14. positsioon on neist kahe võidu kaugusel. Sassari on tosina võiduga kümnes, sealjuures viimasest viiest mängust on tulnud neil neli õnnestumist. Kuid tabel on väga tihe, sest kuues kuni kümnes sats mahuvad ühe võidu sisse.