DELFI VIDEO | Öösel vaid neli tundi maganud Raigo Kutsar ei saanud Annelinnas higigi lahti, profidebüüdi teinud poolakas kadus 13 sekundiga

Esimene käelöök, mis profidebüüti teinud Smetochi lõuga puudutas, lõpetas ka matši. Meedikud turgutasid poolakat, kes varem vaid korra amatöörmatšis võistelnud, hapnikumaskiga. Enne lõuahaaki oli Kutsar külalisvõitlejat kostitanud ka ühe tugeva low-kick’iga, millest vastane ka korraks tasakaalu kaotas.

Tallinna võitlusklubis Tokon Juri Gribovski käe all treeniv Kutsar lausus kohe peale matši, et ringis toimunu pole talle veel lõplikult kohale jõudnud: „Täiesti tavaline tunne, teen seda iga päev. Hästi läks, et ei pidanud ennast kurnama. Võib-olla siis, kui riietusruumi jõuan ja asju läbi hakkan mõtlema, jõuab kohale.“

Kutsar valmistus selgelt pikemaks matšiks. „Tegime selle nimel neli kuud tööd, et siia tulla. Treenin kaks korda päevas. Hea, et vigastust pole ja saab edasi töötada,“ sõnas ta.

Ta tunnistas, et kaalu võtmine - matš lepiti kokku kehakaalus 83,9 kg - ei läinud kõige kergemalt. Kutsar pidi alla võtma kuus kilogrammi. „Kaalu võtmine läks kehvasti ja jäi päris lõpu peale. Eile öösel ei maganud hästi, võib-olla oli just seepärast uni läinud. Magasin neli tundi,“ ütles ta.

Kümneaastaselt pausilt naasnud RAJU võitlussarja kohta jagus Kutsaril vaid kiidusõnu: „Väga kõva sõu! Telgitagused on väga head - kõik on distsiplineeritud ja hästi tehtud. Nagu joone peal. Võitlejale on see väga hea. Teinekord võib fassaad olla ilus, aga kui sul telgi taga on jumala tuksis kõik, siis viib see meeleolu täiesti alla. Ott Tõnissaar on väga head tööd teinud. Ta tõmbas minulegi viimasel hetkel ära kukkunud vastasele asenduse leidmisega kübarast jänese välja.“

Kuhu Kutsar vabavõitluses jõuda tahab? Mis on ta unistus? „Ei olegi unistust. Tahaks lihtsalt näha, kuhu see mind välja viib. Mulle meeldib see elu, treenimine, seltskond... Tuleb see, mis tulema peab,“ vastas ta.

Kutsari amatöörkontol on 20 võitu ja 6 kaotust. Profidebüüdi tegi ta 2023. aasta septembris üritusel Xplosion, saades tehnilise nokaudiga võidu (löögid) ukrainlase Maksõm Soroka üle.

Vaata videost nokauti ning Kutsari areenil antud võiduintervjuud Ari Matti Mustonenile!