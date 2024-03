Sisuliselt kindel: Müncheni Bayern ei tule Saksamaa meistriks. Peatreener andis juba alla

Leverkuseni edu teisel kohal jätkava Müncheni Bayerni ees oli juba enne laupäeva suur, aga nüüd kasvas see 13 punkti peale. Mõlemal on pidada veel seitse kohtumist, seega on laual maksimaalselt 21 punkti. Et Leverkusen midagi ära andma hakkaks, näib ebatõenäoline, sest nad pole sel hooajal Bundesligas kaotanud ühtegi matši (23 võitu, 4 viiki).