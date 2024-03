Tänak üliraskest päevast: mul polnud mahti isegi aegu jälgida

„See on Safari ralli. Pole üllatus, et asju juhtub. Meil ei ole muud võimalust kui püsida motiveerituna, sest tiimi inimesed on pannud kõvasti energiat sellese, et meid siia kohale tuua. See, mis juhtus eile, polnud suurepärane, aga proovime edasi pingutada,“ märkis Tänak.