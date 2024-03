Livignos on keerulised ilmastikuolud valitsenud juba mitu päeva. Big Airi kvalifikatsioon pidi esmalt kavas olema reedel, kuid see lükati laupäevaks. Nii sooviti laupäeval läbi viia nii Big Airi kvalifikatsioon kui ka finaal.

Laupäeva hommikul tehtigi kvalifikatsiooniga algust. Lõpuks said mäest alla tulla ainult esimese kvalifikatsioonigrupi suusatajad. Kokku said esimeses grupis tulemuse kirja 22 sportlast, neist 11 said teha kaks laskumist. Seejärel otsustati tuule tõttu võistlus üldse tühistada. Lisaks kvalifikatsiooni tühistamisele otsustati, et võimalik ei ole pidada ka finaali.