Hyundai boss vihjas, et meeskonna jätkamine WRC-sarjas pole kindel

Rahvusvaheline autoliit (FIA) on teinud ettepaneku uuest hooajast loobuda hübriidseadmest ja vähendada radikaalselt Rally1 autode võimsust. Nii meeskonnad kui WRC promootor on sellise muudatuse vajalikkuse kahtluse alla seadnud.

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et selline muudatus lööks kõige valusamalt just Hyundaid, sest Lõuna-Korea autotootja on alustanud täiesti uue Rally1 auto ehitamist praeguste reeglite järgi.

Kui DirtFish uuris Hyundai bossilt, kas nende masinad on 2025. aasta hooaja avavõistlusel Monte Carlos stardis, vastas Cyril Abiteboul DirtFishile: „Hyundai peab enne veenduma, et oleme konkurentsivõimelised. Meil peab olema kindlus regulatsioonide stabiilsuse osas ja selleks vajame neid uusi reegleid võimalikult kiiresti.“

Tiimijuhi sõnul on ülioluline, et otsused tuleks kiiresti, et nad saaks oma 2025. aasta masina ehitamist jätkata.

„Sellel [meie praegusel] autol on võrreldes Toyotaga endiselt puudusi ja see on asi, mida me ei saa endale järgmise kahe aasta jooksul lubada. Meil oli plaan ja seda plaani on FIA uus suund ilmselgelt suurel määral mõjutanud.“

Uued WRC reeglid kiidetakse heaks ilmselt juunis, kuid Abitebouli hinnangul on see järgmisele hooajale mõeldes liiga hilja.

„See ei ole teostatav. Seega on meil tõesti probleem ja see tähendab, et meil pole praegu muud valikut, kui projekteerida autot eelduste alusel ja me lihtsalt ei saa seda teha. Vajame kindlust ja ajastus on meie jaoks väga suur murekoht. Ma räägin paarist nädalast, mitte paarist kuust,“ rääkis Abiteboul.

„Me kavatseme taas FIA-ga avameelse arutelu pidada. Meil on nendega iganädalased kohtumised ja me avaldame neile taas oma muret ja ettepanekud. Järgmise paari nädala jooksul toimub WRC komisjoni koosolek. Loodetavasti suudame sellel korral aru saada, mida FIA nende muudatustega üritab saavutada.“

Neuville pole jätkamises samuti kindel