Barcelona peatreener kaebab kaks ajakirjanikku kohtusse

Miguel on erinevates meediakanalites väitnud, et Xavi on nõudnud oma mängijate telefonide kontrollimist, et välja selgitada info lekitaja.

„Ma arvan, et seda on juba liiga palju. Need on väga suured valed,“ lisas Xavi, kinnitades ühtlasi, et kaebab mõlemad ajakirjanikud valetamise eest kohtusse.