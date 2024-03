Ott Tänak tehnilistest probleemidest: ajaliselt läks üsna napiks

„Palju väikseid asju oli, nii et töine päev on olnud,“ võttis Tänak hommiku kokku. Hommikusi tehnilisi probleeme ta ei täpsustanud. „Need polnud midagi erilist.“

Elmenteita katse (15,08 km) kohta, kus Järveoja kätega suunda pidi näitama, lisas Tänak: „Kui on lahtine tee ja kõrge kiirus, siis lendab kive ja igasugu muid asju. Kui näed neid, aga täiendavat informatsiooni pole, on keeruline. Silmad tulid lahti hoida.“

Rallipäev jätkub kell 13.34 algava Soysambu kordusläbimisega. „Keenias on väga keeruline ilma ennustada. Tavaliselt on siin igal pärastlõunal vihma tulnud. Ma ei usu, et täna teistmoodi on,“ märkis eestlane.