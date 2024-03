Meeletu viskekontsert: 50 punkti visanud Fenerbahce mängumees püstitas Euroliiga rekordi

„Panin hooaja eel oma eesmärke paberile ja üheks neist oli Euroliiga punktirekordi ületamine,“ teatas Hayes-Davis kohtumise järel. „Saatsin juba enne mängu algust oma sõpradele sõnumi, et mul on täna suurepärane tunne. Ma ei teadnud, et viskan 50 punkti, kuid olin kindel, et teen palju pealeviskeid.“

„Pean tänama oma klubikaaslasi. Sain end alguses käima ja seejärel leidsid nad mind väljakult suurepäraselt üles. Veel suurem tänu läheb klubi meediadirektorile Ilker Ucerile ja fännidele. Nemad teadsid, et punktirekord on 49 ja nad hakkasid Sarasele (Fenerbahce peatreenerile Šarunas Jasikevičiusele) hüüdma, et ta mind mängu tagasi paneks. Olen saavutuse üle väga uhke. See on suur au,“ lisas ameeriklane.