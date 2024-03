Ohtani on nii USA-s, kodumaal kui ka näiteks Lõuna-Koreas tõeline megastaar. Kõik tahaks 29-aastasest jaapanlasest midagi teada saada, kuid see tundub täiesti võimatu. Veel hiljuti arvati, et ta elab koos oma treeneri Ippei Mizuharaga, kuid viimase skandaali valguses on hakatud asju ringi hindama. Igatahes loetakse Ohtanit juba praegu läbi aegade parimate sekka. Seejuures on ta tõeline tipp nii söötjana kui ka lööjana (sel aastal tegeleb ta ainult löömisega, kuna tema söödukäsi vajas hiljuti operatsiooni). Paljud võrdlevad teda juba läbi aegade ühe parema mängija Babe Ruthiga. Miks on Ohtani aga niivõrd salapärane?