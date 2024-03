PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Hooaja keeruline algus. Eksimisruumi jääb aina vähemaks

Kolm rallit ja kolm teelt väljasõitu. Ei mäletagi enam, millal Ott Tänakul viimati midagi sellist juhtus. Juba pikki aastaid on ju just Tänak olnud rallimaailma tippude hulgas tuntud väga kindla sõitjana. Keenias juhtunut on küll raske Tänku eksimuseks nimetada, kuid teelt välja sõit ja kahe esimese päeva punktideta jäämine on valu tekitav fakt.