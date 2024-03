Üks Anise pilt läheb loosi ka „Kuues käik“ podcasti küsimuste saatjate vahel. Küsimused saatejuhtidele on oodatud aadressile kuueskaik@delfi.ee. Saated lähevad eetrisse neljapäevast pühapäevani.

Timo Anis on litsentseeritud FIA mootorispordi fotograaf, kes on spetsialiseerunud autoralli maailmameistrivõistlustele ja teistele mootorispordi aladele. Aastate jooksul on tema objektiiv jäädvustanud unikaalseid hetki meeskondade, sõitjate, sponsorite, korraldajate, ettevõtete, ajakirjade ja ajalehtede jaoks üle maailma.