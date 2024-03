Ott Tänak Safari ralli avariist: mul oli kaks halba valikut

„Sellist asja võib Safari rallil oodata. Seal oli suur kivi, mille tõi maa seest välja ilmselt eelmine auto. See ei olnud väike, see oli ikka päris hiiglaslik kivi. Tegemist oli pimeda poolkiire kurviga. See oli suur üllatus. Sellisel kiirusel sõites oli mul sisuliselt kaks valikut. Esiteks võisin sõita kivile otsa ja vaadata, mis juhtub. Teiseks variandiks oli otse kraavi sõita. Selles olukorras ei olnudki lahendust. Kahjuks sõitsime vastu kivi ja sealt edasi vastu valli. Lõpuks sai auto ikkagi viga,“ kirjeldas Tänak DirtFishi ajakirjanikule George Donaldsonile.

„Safaril võib sellist asja oodata. Tee oli kitsas. Mul ei olnud kuhugi minna. Pidin kivile otsa sõitma, kuid kivi oli liiga suur,“ lisas Tänak teises kommentaaris, mis saadeti Eesti meediale.

Tänaku sõnul ei saanud auto ilmselt nii tõsiselt viga ja homseks saadakse Hyundai taas sõidukorda.

Enne katkestamist hoidis Tänak üldarvestuses teist kohta Kalle Rovanperä järel. „Ma ei ütle, et oleksime väga surunud. See oli esimene kruusaralli ning ootasin seda väga, et saaksin autoga harjuda. Kahjuks see ei õnnestunud,“ märkis Tänak.

Tänak sõidab Safari rallil neljandat korda. 2021. aastal teenis ta Hyundaiga kolmanda koha. 2022. aastal ta katkestas ning mullu M-Spordiga läks kirja kuues koht.

Sel hooajal on Tänak seni Monte Carlos teeninud neljanda ja Rootsis 46. koha. MM-sarja üldarvestuses on ta kahe etapi järel 21 punktiga viies. Keenias on Tänakul võimalik punkte püüda veel pühapäeva arvestuses ning punktikatsel.