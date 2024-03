Stefan Arand sõitis Vietnami veemoto vormel-1 etapi kvalifikatsioonis välja kolmanda aja

„Ise tundsin, et ajaparanduseks on ruumi ja läksin veel kiiremat ringi proovima. Aga peale paari korda, kui paat juba niimoodi viskas, et kaugel ei olnud sõiduvahendi üle keeramine ütles isa, et tule boksi ära, kolmas koht on väga hea. Jäin veel ootele, et kui keegi ohustab, siis kohe rajale ja uuesti kiiret ringi tegema, aga selleks vajadust ei olnud,“ kirjeldas Arand.