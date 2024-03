Ametlik kinnitus: Xabi Alonso jätabki Liverpooli ja Bayerni pika ninaga ning jätkab Leverkusenis

Alonsot on viimasel ajal paari pandid nii Liverpooli kui ka Müncheni Bayerniga. Mõlemad suurklubid on otsimas uut juhendajat. Liverpooli senine loots Jürgen Klopp paneb suvel ameti maha. Sama teeb Bayerni juhendaja Thomas Tuchel.

„Mul oli klubi juhtkonnaga väga hea kohtumine ning otsustasin Leverkuseni Bayeri juurde jääda. Tunnen, et see on treenerina arenemiseks väga hea koht. Tunnen, et minu koht on jätkuvalt siin. Minu töö ei ole veel tehtud,“ sõnas Alonso pressikonverentsil.

„Olen jätkuvalt noor treener ja tahan tunda, et olen õiges kohas. Praegu ma seda just tunnen. Klubi on mind igati toetanud,“ lisas 42-aastane juhendaja. „Tunnen, et mind austatakse klubis igal tasandil.“

Leverkusen on Bundesligas tegemas suurepärast hooaega. Kaheksa vooru enne hooaja lõppu ollakse tabelis 70 punktiga esikohal. Müncheni Bayern on teisel positsioonil 60 silmaga. Bayer on Bundesligas teeninud sel hooajal 22 võitu ning sinna kõrvale neli viiki.

Kõikide sarjade peale pole Alonso tüüritav meeskond tänavu veel ühtegi mängu kaotanud. UEFA Euroopa liigas on nad jõudnud veerandfinaali, kohalikus karikasarjas aga poolfinaali.

Liverpool on oma pilgud nüüd pööranud Lissaboni Sportingu juhendaja Ruben Amorimi ja Brightoni lootsi Roberto De Zerbi poole.