Esmakordselt Eestis - spordisponsorlus läbi krüptovaluuta

Change’i näol on tegemist üleeuroopalise investeerimisettevõttega, mis on loodud Eestis ning kelle kasutajateks on üle 125 000 inimese 30 riigist. Marek Pajussaar, Change’i tegevjuht, sõnab koostöö kohta: „Loodetavasti on kahekuune testperiood suure koostöö algus. Kohati on nii Kalev/Cramo kui ka Change’i lugu sarnane, kui väikesest Eestist on kaks oma ala tippu seljad kokku pannud, et Euroopas tegusid teha. Tahame koostööpartneritega leida lahendusi, mis aitaks mõlemal areneda, näiteks selle partnerluse raames on võimalik Change äpi omanikel saada erisoodustusi Kalev/Cramo kodumängudel, mis loodetavasti aitab rohkem inimesi saalidesse tuua ning samal ajal ka meie klientide hulka kasvatada.“