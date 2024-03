Kannapööre: Xabi Alonso jätkab Leverkusenis? Liverpool ja Bayern on loobumas hinnatud treeneri jahtimisest

Leverkusenil on käsil klubi ajaloo parim hooaeg. Bayeri tiim pole kunagi varem Saksamaa meistritiitlit võitnud. Tänavu juhivad nad kaheksa vooru enne lõppu tiitlikaitsjat Müncheni Bayernit 10 punktiga.

Kõikide sarjade peale pole Alonso tüüritav meeskond tänavu veel ühtegi mängu kaotanud. UEFA Euroopa liigas on nad jõudnud veerandfinaali, kohalikus DFB-Pokali karikasarjas poolfinaali.

Leverkuseni suurepärane hooaeg on mõistagi tõstnud ka Alonso aktsiaid vutiturul. Talle ihuvad hammast nii FC Liverpool ja Müncheni Bayern. Mõlemad klubid jäävad selle hooaja järel ilma senisest peatreenerist. Jürgen Klopp teatas juba talvel, et lahkub Inglismaa suurklubist. Müncheni Bayern andis veebruaris teada, et praeguse juhi Thomas Tucheliga lõpetatakse koostöö.

Seni peeti tõenäoliseks, et Alonsost saab just emma-kumma võistkonna peatreener. Neljapäeval tulid aga esimesed teated, et hispaanlane jätkab vähemalt ühe hooaja võrra veel Leverkusenis.

BBC teatel otsib Liverpool juba uut mantlipärijat Kloppile. Tuntud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano teatas samuti, et Liverpool enam Alonsot ei jahi. Teiste hulgas on nende kandidaatide seas portugallane Ruben Amorim, kes praegu juhendab Lissaboni Sportingut.

Romano vahendas, et peatreener annab oma lõplikust otsusest teada lähipäevade jooksul. Ka Müncheni Bayerni aupresident Uli Hoeness andis BBC-le mõista, et Alonso palkamine sel suvel on „ilmselt võimatu“.

„Alonso soovib pigem Leverkusenisse jääda seoses nende praegu eduga. Ta ei taha neid maha jätta,“ rääkis Hoeness.