Stefan Arand jahib veemoto F1-sarjas karjääri esimest poodiumit: ilmselt teen oma senise karjääri kiirusrekordi

Naljatledes võib öelda, et tegemist on Stefani ja tema meeskonnakaaslase, eelmise aasta F1 meistri, Jonas Anderssoni kodurajaga, sest antud provints on 2024. aasta hooajal nende meeskonna peasponsoriks.

„Kodurajaks on seda küll palju nimetada, minul on see esimene võistlus Binh Dinhis. Esimese etapi ehk Indoneesia rajast eristub see oma pikemate sirgetega, mis tähendab suuremaid kiiruseid. Minu jaoks on see uus kogemus, sest ilmselt teen oma senise karjääri kiirusrekordi. Muus osas on tegemist suhteliselt klassikalise F1 rajaga, mis tähendab nelja vasak- ja ühte parempööret. Algses plaanis oli korraldajatel kaks parempööret, mis oleks kindlasti teinud võistluse keerulisemaks, kuid see versioon käiku ei läinud,“ kommenteeris rajaolusid Stefan ise.

Stefani hinnangul ei saa Vietnamis võistlemine lihtne olema, kuna temperatuur on pidevalt laes. „Võistluspäevaks lubab lausa 36 kraadilist õhutemperatuuri. Siin võib trikke teha ka tuul, mis võib võistluse käigus muutuda. Nii kaua, kui puhub maatuul on meri rahulik ja tuleb väga kiire sõit. Meretuul aga tähendab suuri laineid ja nii just siin toimunud jetisõidu etapil ka oli,“ lisas Arand.

Indoneesias toimunud avaetapil saavutas Stefan Arand neljanda koha, mistap ihkab võidusõitja Vietnamis noppida karjääri esimese poodiumikoha. Kergete killast see ülesanne mõistagi pole.

„Kuigi Indoneesias oli poodium lähedal ja ega ühelegi sõidule ei lähe vastu mõttega, et sõidan viiendale kohale, siis tuleb jalad maas hoida. TOP 10 on realistlik, niivõrd kiirel rajal võib veel hoogu vähe olla. See on ju alles teine etapp F1 roolis,“ oli Stefan veel poodiumi mõtete osas tagasihoidlik.

Peale esimest etappi hoiab Arand F1 üldarvestuses 16 punktiga neljandat kohta. Sarja liider on 29 silmaga Araabia Ühendemiraatide piloot Rusty Wyatt.