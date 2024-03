Hullumeelse motospordiala MM-etapp tuuakse Tallinnasse

„MM-i korraldamine Eestis on meie jaoks suur au ja tunnustus eelnevatel aastatel tehtud töö eest,“ nendib MM-etapi korraldaja Kaino Tülle. „TRIXS võistlussari äratas suurt tähelepanu nii korralduse, ülesehituse kui ka kogu kaasneva osas – korrektsus asjaajamises, toetajate suur panus, lepingute täitmise täpsus ning samuti pealtvaatajate aktiivne kaasaelamine. Kõik eelnev tekitas huvi ja usalduse X-Trial promootori ja rahvusvahelise mootorrattaspordi liidu FIM ametnikes ning nii pakutigi meile 2024 MM-võistlussarja osavõistluse läbiviimise õigust. Vastutus saab olema varasemast suurem ning ka töö pingelisem, kuid see kõik on oluline nii ala arengut silmas pidades, kui ka tegelikult heaks reklaamiks kogu Eestile,“ lisab Tülle.

Tema kolleeg Oliver Läll tõdeb, et MM-etapi korraldusõigus tuli meeldiva üllatusena: „Me oleme koguaeg tegutsenud eesmärgiga tuua MM-etapp Eestisse. Ise lootsime, et see võiks juhtuda aastal 2025, kui Tallinn on Euroopa spordipealinn. Et see unistus saab teoks juba tänavu, oli kahtlemata üllatus. Nüüd on mõistagi meie eesmärgiks teha tänavu nii tugev võistlus, et saaksime MM-etapi korraldusõiguse ka 2025 aastaks. Meeskond on täis väge ja tahet andmaks parima kõiges - eksimise ruumi ei ole.“