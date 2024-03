Endine Chelsea jalgpallur avastas DNA-testiga, et naine on teda 15 aastat petnud

Nüüd 15 aastat hiljem selgus aga karm tõde, kuna Geremi sai tänu DNA-testile teada, et tema naine on talle terve 12 aastat kestnud abielu valetanud.

Hispaania meediaväljaande Mundo Deportio teatel on kaksikute isa hoopis Laureni endine abikaasa. Kameruni jalgpallur oli testi tulemusest lausa niivõrd šokeeritud, et soovis oma naiselt lahutust.

„Avastus, et lapsed olid tema endise abikaasa omad ning needki sündisid Geremi ja Laureni kooselu ajal, on suhte harmoonia täielikult lõhkunud, kuna naine on kaaslast petnud. Geremi soovib nüüd, et tema lapsed kohtuksid regulaarselt oma bioloogilise isaga,“ kirjutas Hispaania meedia.