KUULA | Jaan Kirsipuu: olümpia grupisõit on keeratud farsiks, ei saagi aru, mis asi see on

Jutuajamises Jaan Kirsipuuga puudutame laias plaanis kahte teemat – Eesti kontinentaaltiimi hooaja algus ning käesoleval aastal ees ootavad tiitlivõistlused. Hooaja alguse osas on rääkida päris palju. Tiimis toimunud muudatused, uued sõitjad ja sponsorid, eksootilisele Taiwani velotuurile pääsemine, Eesti koondisega Colombia velotuuril käik jne.

Tiitlivõistluste osas peatume kõige pikemalt Pariisi olümpiamängudel ja seda põhjusega. Meeste grupisõidus on osalejate hulka drastiliselt vähendatud, 90 osaleja peale. Kirsipuu sõnul pole see enam klassikaline proffide tasemel võidusõit, vaid jumal teab mis. Ühe võidusõitja saab grupisõidurajale välja panna ka Eesti. Kõige kindlam valik sellele kohale näib olevat Madis Mihkels, kelle võistlusprogramm on sätitud sihiga olla olümpiamängudel võimalikult heas hoos.