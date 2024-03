Aivar Pohlak Häberli jätkamisest: peame hindama, millal võiks olla optimaalne hetk anda juhendamine üle järglasele

Eesti rahvusmeeskond tunnistas märtsikuises EM-valiksarja sõelmängus Poola 5:1 paremust. Sellele järgnes 1:2 kaotus Helsingi Olümpiastaadionil Soomele. Kui aasta lõpus otsustas jalgpalliliit peatreener Häberliga lepingut pikendada, siis nüüd tunnistas Pohlak, et tunneb Eesti koondise viimaste esituste tõttu suuremat muret kui tavaliselt.

„Muidugi teeb pikk võiduta seeria murelikuks, kusjuures alates sügisest on helgemaid hetki olnud pigem üksikuid. Ütleksin, et septembrialguse kodumäng Rootsi vastu (Eesti kaotas 0:5 - toim) lõi koondise tasakaalust välja ja me kaotasime oma mängulised põhimõtted,“ rääkis Pohlak Soccernetile.