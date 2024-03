Eneli Jefimova osaleb olümpiahooaja esimesel tõsisemal mõõduvõtul

Aasta algus on Pariisi olümpiamängudeks valmistuvale Jefimovale olnud keeruline, kuna erinevad tervisemured on ujuja ettevalmistusele jätnud pitseri.

„Helsingi võistlus on meie tänavuse hooaja esimene olulisem mõõduvõtt,“ sõnas Jefimova treener Henry Hein pressiteate vahendusel. „Eneli ettevalmistus on tervisemurede tõttu olnud lünklik ning põhjanaabrite juures soovime näha, et millise jälje on haigused jätnud. Siiski soovime ujuda kiiremini, kui kuu aega tagasi Lätis.“