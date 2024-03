Eesti jalgpallikoondis on nüüdseks võiduta juba 13 järjestikust kohtumist. Kui märtsikuise koondiseakna eel olime lootusrikkad, siis kahe kaotusmängu järel Poolale ja Soomele peavad kõik asjaosalised vaatama peeglisse ja tunnistama, et seis on sama - kui mitte halvem - nagu eelmisel aastal.