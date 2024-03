REEDEL DELFI TV-s | Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam alustavad tulist veerandfinaalseeriat

Kalev/Cramo kapten Martin Dorbeki kommentaar: „Põhiturniir on läbi. Algavad play-off’id. See tähendab, et kõik algab nullist ja veerandfinaal kestab kahe võiduni. Pärnu on olnud tubli. Seda näitasid nende viimased mängud ja meie vastu on neil olnud alati omajagu tõestamist. Mängu juhib neil Eesti liiga uus Timmu, kes on liiga üks paremaid söödumehi (Siim-Markus Post), aga ka temal on omad nõrkused. Eelkõige peame keskenduma omadele asjadele ja mitte ära unustama, milline mäng meil tõi põhiturniiril edu.“