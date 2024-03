Eesti sai vehklemise tiitlivõistluse korraldusõiguse

„Kõik vehklemissõbrad võiksid juba oma uue aasta plaanidesse võtta, et 22.05.25 kuni 1.06.2025 planeerida aeg, et tulla vaatama Tallinna Kergejõustikuhalli, kuidas võistlevad meie paremad noored vehklejad Euroopa parimatega konkureerides. Iga võimalus, et selline tähtis võistlus toimub kodus, on suureks boonuseks meie vehklemisele,“ kirjutas Eesti vehklemisliit oma teates.