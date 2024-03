KUULA | „Jalgpallistuudio“: kas Häberli jätkamine peatreenerina on loogiline? Miks oli Jürgensi sõnavõtt lapsik?

Mis läks Eesti koondise sõjaplaanis nii valesti, et 1:5 kaotatud matšis Poolaga tegid sinisärgid esimese 20 minutiga ainult kuus söötu ja olid sügaval oma kastis?

Kas Oliver Jürgensi koondist kritiseeriv sõnavõtt oli aus emotsionaalne plahvatus või ei tohi mängija selliseid väljaütlemisi endale lubada?

Mida positiivset jäi näppudele vahele 1:2 päädinud Soome mängust?

Aivar Pohlak sõnas intervjuus ERR-ile, et tema, alaliidu tehnilise direktori Janno Kivisilla ja juhatuses koondise eest vastutava Tarmo Lehiste nägemuses peaks Thomas Häberli jätkama rahvusmeeskonna peatreenerina. Kas see on loogiline käik?

Häberli jätkamise põhjendusena toodi noorenduskuuri tegemine ja koondise hea sisekliima. Kas need on arusaadavad argumendid? Mis oleksid alternatiivid?