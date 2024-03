Anett Kontaveit sai tänu erakordsetele teenetele rahvusvahelise auhinna

Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on Kontaveit ennast näidanud ka väga inspireeriva avaliku elu tegelasena, kelle sportlikud tulemused ja meeldiv suhtlusstiil on märkimisväärselt tõstnud tennise populaarsust Eestis. „Anett on Eestit korduvalt esindanud rahvusvahelistel koondiseüritustel, ta on olnud alaliidu suhtes väga toetav ja populaarne tennisesõprade seas,“ ütles Hint.