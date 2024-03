VIDEO | Martin Himma süüdistab: kodused konkurendid kasutasid klassikasõidus uisutehnikat

Himma esindas eelmisel nädalavahetusel Tehvandil peetud meistrivõistlustel koos Chris Marcus Krahviga Karupesa Teami ning võitis hõbemedali. Kulla said CFC sõitjad Henri Roos ja Olle Ilmar Jaama.

„Kõigepealt pean ette kaks asja ütlema. Ma arvan, et sellest tulemus ei oleks muutunud. Teiseks, jah, ma olen halb kaotaja. Ilmselgelt kui ma kaotan, siis jäävad asjad kripeldama,“ alustas Himma oma videopostituses reeglite rikkumise lahkamist.

Järgnevalt andis ta ta ülevaate, kuidas ühes kurvis kasutasid konkurendid keelatud uisutehnikat.

„Aga siis tuli üks kurv, kus me enne Markoga (Marko Kilp – toim.) rääkisime, et huvitav, kas seal hakatakse ka uisku lükkama. Ma naersin, et raudselt, aga samas väga ei uskunud ka,“ sõnas Himma.

„Aga siis jõuame sinna. Ma olen [klassika]rajas... Kõige ees on Henri Roos, järgmisena Raido Ränkel. Ja ilusti lükkavad uisku. Kaks klassikarada on olemas, aga nemad klassikaradade vasakul pool ja lükkavad uisku,“ jätkas meie koondislane.

Järgnevalt selgitas Himma reegleid. „Kuna võistlus toimus klassikalises stiilis, siis igasugune uisusammu kasutamine, mis tähendab kõrvale mõlema jalaga tõukamist, ei ole lubatud. Ühe jalaga kõrvale lükkamine on lubatud siis, kui vahetad rada või kui on piisavalt järsk kurv, kuhu ei ole tehtud klassikarada.“

„See konkreetne kurv, millest räägin, seal oli kaks klassikajälge ehk uisu lükkamine polnud seal lubatud,“ rõhutab Himma.

Suusataja lisas, et ta mõistab, et Eestis ei ole korraldajatel ressurssi, et igale poole kohtunikke valvesse panna, kuid võistlejad ise võiks olla spordimehed.

„See ei ole aus. See ei ole spordimehelik. Ma saan jumala hästi aru, et me ei saagi igale raja kohale inimest panna, kes jälgiks. See võiks enda südametunnistusele jääda, et ei tee sellist asja.“

Vaata Himma postitust: