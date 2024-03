Eesti rannavõrkpalli esiduod jätkavad MK-sarja Brasiilias

Eesootavale turniirile minnakse taas positiivsete mõtetega: „Uuele etapile läheme kui täitsa uuele etapile. Saame siin veel enne mõne trenni teha, alustame jälle kvalifikatsioonist. Näod ja tase on siin täpselt samad kui eelmisel, nii et ka see turniir võib igatepidi minna. Loodame parimat.“