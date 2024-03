Valdo Lips jäi Viimsi noore meeskonna hooajaga rahule: kõik kohanesid ühisliiga tasemel ja kõigil on perspektiiv teha samm edasi

„Meeskonna tugevuseks on ühtekuuluvustunne, alati võitluslikkus ja endast kõige andmine ning see, et mängijad usuvad enda ja võistkonna arengusse. Nõrkuseks see, et mänguminuteid on mõnedel mängijatel mängus liiga palju. See on eelkõige seotud juba viidatud vigastustega, mis kahjuks ei ole täielikult meie kontrolli all. Lisaks on nõrkuseks jõu ja „massi“ puudus, mis tegi meid haavatavaks eriti agressiivse kaitse vastu. Kindlasti valdkond, millega tuleb järgmise hooaja ettevalmistaval perioodil mängijatega erilise pühendumisega pikaajaliselt tegeleda. Mitmetel mängijatel tuleb rõhku panna lihase kasvatamisele ehk hüpertroofiale ning lisaks järjepidevale treeningule ka toituda väga nö süsteemselt, et lihasel oleks vajalikke toitaineid ja kaloreid kasvamiseks. Ehk siis oluline on lisaks treeningule ka teadlik toitumine (mida sööd? millal sööd? kui palju sööd?) ja puhkus (mis kell magama lähed? mitu tundi öösel magad? kas kahe trenni ajal puhkad?)!“