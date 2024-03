Pohlak ei soovi Häberlist loobuda: meeskond on väga selgelt tema taga ja sisekliima on lausa väga hea

Pohlak pidas kolmapäeval koosoleku alaliidu tehnilise direktori Janno Kivisilla ja juhatuses koondise eest vastutava Tarmo Lehistega ning selle kolmiku nägemus on, et esialgu jääb šveitslane ametisse, kirjutab ERR Sport .

"Pigem läheme praegu edasi selliselt, et jälgime olukorra arengut," lausus Pohlak. "Aga miks ma räägin tingivalt või kaudses kõneviisis - meil on järgmisel reedel juhatuse koosolek, kus peame kolmekesi aru andma koondise olukorrast. Loomulikult võib juhatus võtta vastu igasugu otsuseid."

"Oleme rääkinud mängijate ja koondise lähedal olevate inimestega. Võib-olla kõige tähtsam järeldus on see, et meeskond on väga selgelt Thomas Häberli seljataga," lausus Pohlak.