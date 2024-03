Marko Kristal: kui noorenduskuuri jätkata, siis peaks koondist vedama keegi teine

Kuidas lõppenud koondisetsüklile tagasi vaatad?

Saime kaks kaotust. EM-finaalturniiri eest me selles plaanis ei mänginudki. Tasemevahe oli (Poolaga) ebareaalselt suur ja seal mänguks ei läinud. Soomega oli sõprusmäng, mängisime seal paremini, aga koondise puhul peaks mängima nii, et ikka võidaks. Võit on see, mis on tähtis.