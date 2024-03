Rally Estonia ekstšempion Mads Östberg asub taas jahtima autoralli EM-tiitlit

Östbergi eesmärgiks on EM-tiitel, mille võitmine tal mullu ei õnnestunud. Eelmisel hooajal Uus-Meremaa rallisõitja Hayden Paddoni ja lätlase Mārtiņš Sesksi järel kokkuvõttes kolmanda koha saanud norralane suutis oma võiduarve avada alles viimasel etapil Ungaris.

36-aastase Östbergi kaardilugejaks on taas Patrik Barth.

„Hooaja kokku panemine nõudis meilt suurt pingutust,“ teatas kogenud norralane. „Citroën Ungari, Citroën Racingu, Michelini ja TRT toetus oli selle hooaja alustamise võti. Minu isiklike sponsorite järjepidev toetus ja suhted Patrik [Barthiga] on osa retseptist, mille alusel kokku panna ERC täishooaeg.“

„See on teine aasta, mil alustame ERC-s. Pakett, millega 2024. aastal võistleme, on tugev ja pole kahtlustki, et tahame võidu nimel võidelda – mitte ainult rallivõitude, vaid meistritiitli nimel,“ ei varjanud Östberg oma eesmärki.